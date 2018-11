De politie van Bredene/De Haan hield gisterenavond alcoholcontroles langs de Kapelstraat in Bredene en op de Expressweg ter hoogte van Vijfwege in De Haan.

In totaal moesten 96 bestuurders een ademtest afleggen, zes mensen hadden te veel alcohol gedronken. De helft daarvan moest hun rijbewijs drie uur inleveren. De andere helft is hun rijbewijs vijftien dagen kwijt, een van die bestuurders had ook geen rijbewijs. Hij zal zich voor de rechtbank moeten verantwoorden.



Op heel wat plaatsen in de provincie zijn alcoholcontroles gehouden. Daarbij zijn verschillende rijbewijzen ingetrokken van chauffeurs die te veel gedronken hadden.