6 maanden cel voor vrouw die haar van agente uittrekt

Eind januari vorig jaar pakte de politie de vrouw van 37 op voor openbare dronkenschap. Maar ze werkte niet vlot mee en sloeg een agente in het gezicht. Een maand later zorgde ze voor problemen in het Henri Serruysziekenhuis in Oostende: ze eiste een opname, ze bleek nochtans kerngezond. Ze trok toen bij een agente stevige pluk haar uit.

Ze zegt dat ze eerst van de agente een slag kreeg, en in de politiecel ook geen eten, drank of toiletpapier had gekregen na het eerste incident. Het tweede incident ontkent ze formeel.

De vrouw krijgt nu zes maand effectief en vierhonderd euro boete. Maar ze was zelf niet aanwezig op haar proces.