6 jaar cel gevorderd voor ontlokken naaktbeelden minderjarigen

In Brugge stellen vijf slachtoffers zich burgerlijke partij tegen een Duitse man die naaktfoto's van hen vroeg. Het gaat om jongens tussen elf en zeventien jaar. De Duitser maakte zeker 25 slachtoffers, maar velen zijn te beschaamd om er een zaak van te maken en daarom is Child Focus hier. De man deed zich op facebook voor als een tienermeisje uit Kortrijk. In ruil voor de foto's kregen de jongens dan geschenken als een smartphone of een computergame. Judith Demeyer, voogd slachtoffer: "Hij heeft zeker schaamte over de gebeurde feiten en over wat hem is overkomen. Hij durft daar maar met heel veel moeite over spreken. Zelfs nu laat hij volgens mij het achterste van zijn tong niet zien."

"Niet aan hun proefstuk toe"

De slachtoffers zijn kwetsbare jongens die in een instelling verblijven. Het openbaar ministerie vraagt een celstraf van zes en een half jaar. De man speelde de beelden ook door aan een Oostenrijkse vriend. Hij riskeert 4 jaar en negen maanden cel. "Het is duidelijk dat die mensen wisten waarmee ze bezig waren. Het gaat ook om recidivisten die al in hun eigen land, in Duitsland en in Oostenrijk dus, voor dergelijke feiten veroordeeld zijn. Ze zijn niet aan hun proefstuk toe. Het gaat toch wel om zware feiten."

De man sprak ook fysiek af en vroeg dan seksuele gunsten. Toen de politie hem in Brugge oppakte zat een jongen van 14 op zijn schoot in de wagen. Vonnis binnen een maand.

