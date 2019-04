59ste veroordeling voor rapper Kaye Styles: tien maanden cel

Op 11 juni 2017 voerde de politie een controle uit op de Natiënlaan in Knokke-Heist. Rond 00.30 uur bleek de bestuurder van een Mercedes 320 geen rijbewijs op zak te hebben. Verder onderzoek wees uit dat Kaye Styles in april 2017 in Dendermonde zelfs tot een levenslang rijverbod was veroordeeld.

Prison Break Anthem

De beklaagde kwam woensdagochtend niet opdagen op de zitting. De Belg met Ghanese roots - ironisch genoeg vooral bekend van zijn Prison Break Anthem - werd veroordeeld tot tien maanden effectieve gevangenisstraf voor rijden ondanks een rijverbod. De politierechter legde hem ook 8.000 euro boete en twee jaar rijverbod op. Om zijn rijbewijs daarna terug te krijgen zal hij moeten slagen voor zijn beide rijexamens en voor medische en psychologische proeven.

Kaye Styles is al jarenlang een vaste klant in de politierechtbank. De politierechter stelde vast dat hij al 58 eerdere veroordelingen opliep. Zo maakte de rapper zich in het verleden onder andere al schuldig aan het rijden met een niet-gekeurde motorfiets, overdreven snelheid en het negeren van een rood verkeerslicht. Na een veroordeling leverde hij ook meermaals zijn rijbewijs niet in.