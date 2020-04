5.735 mensen in ziekenhuis, nu 1.447 sterfgevallen: dit is de verspreiding van het coronavirus in België

Er werden 1.260 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur. En er stierven nog eens 164 mensen. In totaal liggen nu 5.735 mensen in het ziekenhuis met een coronabesmetting.

Tot nu toe 19.691 besmettingen

Er werden 1.260 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur; 776 (62%) in Vlaanderen, 301 (24%) in Wallonië, en 169 (13%) in Brussel. De gegevens over woonplaats waren niet beschikbaar voor 14 gevallen (1%).

Tot nu toe werden in totaal 19.691 bevestigde gevallen gemeld; 11.603 gevallen (59%) in Vlaanderen, 5.547 (28%) gevallen in Wallonië en 2.215 (11%) gevallen in Brussel. Gegevens betreffende de woonplaats waren niet beschikbaar voor 326 gevallen (2%).

2.212 gevallen in onze provincie

In West-Vlaanderen zijn er nu 2.212 bevestigde gevallen. In Oost-Vlaanderen zijn het er 2.287, in Vlaams-Brabant 2.086, in Antwerpen 2.589 en in Limburg 2.429. Benieuwd hoeveel officiële besmettingen er zijn in jouw stad of gemeente? Bekijk hier een overzicht.

5.735 mensen in ziekenhuis

Op 4 april werden 5.735 ziekenhuisbedden ingenomen door COVID-19 bevestigde patiënten, waarvan 1.261 bedden op intensieve zorgen. In de laatste 24 uur werden 499 patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen en 504 verlieten het ziekenhuis. Het aantal ingenomen bedden is toegenomen met 57, waarvan 16 bijkomende ingenomen bedden op intensieve zorgen.

1.447 Sterfgevallen

Bij het afsluiten van de gegevensverzameling voor dit rapport werden in totaal 1.447 sterfgevallen gerapporteerd. De laatste 24 uur stierven nog eens 164 mensen.