5.678 mensen in ziekenhuis, nu 1.283 sterfgevallen: dit is de verspreiding van het coronavirus in België

Er werden 1.661 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur. En er stierven nog eens 140 mensen. In totaal liggen nu 5.678 mensen in het ziekenhuis met een coronabesmetting.

Tot nu toe 18.431 besmettingen

Er werden 1.661 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur; 831 (50%) in Vlaanderen, 652 (39%) in Wallonië, en 162(10%) in Brussel. De gegevens over woonplaats waren niet beschikbaar voor 16 gevallen (1%).

Tot nu toe werden in totaal 18.431 bevestigde gevallen gemeld; 10.827gevallen (59%) in Vlaanderen, 5.246 (28%) gevallen in Wallonië en 2.046 (11%) gevallen in Brussel. Gegevens betreffende de woonplaats waren niet beschikbaar voor 312 gevallen (2%).

2.096 gevallen in onze provincie

In West-Vlaanderen zijn er nu 2.096 bevestigde gevallen. In Oost-Vlaanderen zijn het er 2.158, in Vlaams-Brabant 1.929, in Antwerpen 2.413 en in Limburg 2.231. Benieuwd hoeveel officiële besmettingen er zijn in jouw stad of gemeente? Bekijk hier een overzicht.

5.678 mensen in ziekenhuis

Op 3 april werden 5.678 ziekenhuisbedden ingenomen door COVID-19 bevestigde patiënten, waarvan 1.245 bedden op intensieve zorgen. In de laatste 24 uur werden 503 patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen en 375 verlieten het ziekenhuis. Het aantal ingenomen bedden is toegenomen met 126, waarvan 40 bijkomende ingenomen bedden op intensieve zorgen.

Sterfgevallen

Bij het afsluiten van de gegevensverzameling voor dit rapport werden in totaal 1.283 sterfgevallen gerapporteerd. De laatste 24 uur stierven nog eens 140 mensen.

"Druk op de ziekenhuizen blijft hoog"

Dat het aantal nieuwe opnames per dag stabiliseert, is voor viroloog Steven Van Gucht goed nieuws. "Maar het getal blijft hoog en de druk op de ziekenhuizen blijft ook hoog", voegde hij eraan toe. Van de bedden op intensieve zorgen is nu 56 procent ingenomen. Het aantal overlijdens aan de ziekte zal volgens de viroloog wel nog een tijdje blijven stijgen, ook al hebben de maatregelen effect. "Mensen die overlijden, zijn vaak al twee weken of langer geleden besmet geraakt met het virus", legt Van Gucht uit.