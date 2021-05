560 scholen vragen hulp om achterstand door corona weg te werken

Al bijna 3.000 scholen in heel Vlaanderen en 560 in onze provincie, vroegen extra uren aan om de achterstand door de coronapandemie weg te werken. Dat blijkt uit een vraag van parlementslid Loes Vandromme uit Poperinge aan minister Weyts.

Vandromme die ook schepen is in Poperinge en pedagogie studeerde, sprong vandaag zelf bij in de basisschool in Proven. Loes Vandromme, die zelf nog in het middelbaar les gaf, werkt met peuters en kleuters van Vrije Basisschool De Kastanje in Proven rond Vaderdag. Ze helpt juf Hanne, maar ook zij springt in. Normaal doet Hanne de opvang. Vervanging vinden was trouwens ook al voor de pandemie een probleem.

Scholen kunnen via het initiatief de Bijsprong van minister Weyts een beroep doen op extra krachten. In heel Vlaanderen deden dat al bijna 3.000 scholen, van de basisscholen gaat het om 80% en in onze provincie nog net iets meer.

560 West-Vlaamse scholen vragen hulp

In totaal vroegen op ruim één maand tijd al 560 West-Vlaamse scholen hulp, zo'n 400 basisscholen en 150 middelbare. De duurzame oplossing is er, maar staat volgens Loes Vandromme onder druk.