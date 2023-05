56 extra plaatsen in opvangcentrum Jabbeke

Vanaf komende maandag zullen er meer asielzoekers terecht kunnen in het opvangcentrum in Jabbeke. Ze schalen er het aantal plaatsen op van 138 naar 194.

Aangezien de weersomstandigheden verbeteren, kunnen er nu ook tenten in gebruik genomen worden. Daardoor is er in Jabbeke plaats voor 56 extra mensen. De tenten werden geleverd door defensie en staan opgesteld in een voormalige hangar van de Civiele Bescherming. Ze zijn uitgerust met extra comfort zoals verwarming, brandmelders, elektriciteit, verlichting en wifi. Er is ook extra sanitair beschikbaar.

In Jabbeke worden vooral gezinnen en alleenstaande vrouwen met of zonder kinderen opgevangen. Maar ook kwetsbare, alleenstaande mannen kunnen er terecht.

