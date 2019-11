Tijdens de herfstvakantie kwamen zo'n 550.000 dagtoeristen naar de kust. Dat is iets minder dan in 2018. Toen kwamen met het zonnige weer 600.000 toeristen naar zee. Dat meldt het provinciebedrijf Westtoer.

In totaal kwamen afgelopen herfstvakantie zo'n 550.000 dagtoeristen naar zee. Dat zijn er iets minder dan in 2018. Toen kwamen ongeveer 600.000 toeristen naar de kust. Dat heeft te maken met het mindere weer van dit jaar. Tijdens de mid-week was het weer aan zee een pak zonniger. Dat zorgde voor 200.000 dagtoeristen. Het wisselvallige verlengde weekend lokte 150.000 dagtoeristen naar zee. Hotels noteerden bezetting van gemiddeld 70 procent in de weekends en 60 procent tijdens de mid-week.