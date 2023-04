55 bezwaren tegen Steenbruggebrug

Tijdens het openbaar onderzoek rond de bouw van de Steenbruggebrug in Brugge zijn 55 bezwaarschriften ingediend.

Eén en ander blijkt uit het antwoord van minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Maaike De Vreese uit Brugge.

Buurtbewoners en Groen VZW dienden bezwaar in. De buurtbewoners vrezen dat dat de werken en de tijdelijke knip op de N50 tussen Oostkamp en Brugge veel verkeershinder zullen veroorzaken. Daarom pleiten ze voor een tijdelijke brug voor het autoverkeer. Groen VZW is tegen het rechttrekken van het kanaal. Tegen 15 juli moet er een beslissing vallen in het dossier.

