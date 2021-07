54 redders en strandpolitie: Oostende klaar voor de zomer!

De Oostendse lokale politie zet ook dit jaar de hele zomer lang opnieuw een apart strandpolitie-team in. Dagelijks houden vijf agenten samen met 54 redders een oogje in het zeil op het strand.

In 2020 zette de lokale politie van Oostende voor het eerst de strandpolitie in op de dijk en het strand. In totaal verrichten ze zo’n 412 interventies, wat kon rekenen op een positieve evaluatie. Dit jaar wordt het team dan ook opnieuw ingezet tussen de strandreddingszone Raversijde en de Montgomerykaai in het centrum. In juli en augustus zijn ze dagelijks aanwezig op het strand tussen 10.00 en 18.30 uur en ook de eerste twee weekends van september blijft het team nog actief.

Twee segways

Dankzij een mooie samenwerking met de collega’s van politiezone Brussel Hoofdstad Elsene, kan de strandpolitie van de lokale politie Oostende deze zomer ook gebruikmaken van twee Segways. De Segways worden ingezet op de dijk om zichtbaar en snel ter plaatse te zijn. Op het strand zelf, maakt de strandpolitie net zoals vorig jaar gebruik van strandbuggy’s.

Dagelijks 54 redders en 8 EHBO-hulpverleners

Naast de strandpolitie zijn de kustredders deze zomer opnieuw alomtegenwoordig op het strand. Dagelijks staan 54 redders en 8 EHBO-hulpverleners paraat om ervoor te zorgen dat iedereen veilig kan genieten van zon, zee en strand.