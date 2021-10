53 kustchefs presenteren nieuwe actie rond ‘Zee van Smaak’

Met een nieuwe actie rond Zee van Smaak plaatst het provinciebedrijf Westtoer de lokale producten uit de Noordzee sterk in de kijker. Van 15 oktober tot 15 november 2021 zetten 53 kustchefs de ‘Zee van Smaak’ op hun kaart. ‘Van boord tot bord’ is het centrale thema.

Het project is niet alleen een sterke invalshoek om de Noordzeegastronomie aan de Kust te promoten. Zee van Smaak steunt ook de Belgische vissers in Nieuwpoort, Oostende en Zeebrugge die via de vismijnen, vishandel,… dagelijks de verse producten uit de Noordzee tot bij de kustchefs brengen. De nieuwe samenwerking met 53 kustchefs benadrukt de unieke gastronomische troeven van de regio. De visserij, de Belgische vissers en de Noordzeegastronomie behoren tot het DNA van de Kust.

Westtoer wil met Zee van Smaak een breed publiek inspireren om de Kust te ontdekken. “De Kust telt tientallen grote en kleine adressen die verse Noordzeevis op de menukaart plaatsen. Voor Zee van Smaak wordt intens samengewerkt met de visserijsector en de vele chefs langs de Kust: zij zijn de ambassadeurs die elke dag opnieuw een uniek verhaal vertellen”, aldus Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer.

Belgische vissers

‘Van boord tot bord’ is het centrale thema van het project. De Provincie West-Vlaanderen, Westtoer en de vele partners besteden met Zee van Smaak grote aandacht aan de duurzame en lokale visserijproducten.

Gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu: “De actie verbindt de streekgastronomie met de duurzame Noordzeevis. Het brede publiek waardeert meer dan ooit producten uit de korte keten. De Belgische vissers zijn een schoolvoorbeeld van deze werkwijze. Zee van Smaak eert het werk en de visie van onze vissers. De steun aan de vissers bezorgt de actie een extra dimensie.”

53 chefs

Het brede publiek kan van 15 oktober tot 15 november in 53 restaurants aan zee proeven van de Zee van Smaak. De chefs gaan aan de slag met dagverse producten uit de Noordzee.

Stefaan Gheysen, algemeen directeur Westtoer: “Zee van Smaak is een sterk inhoudelijk verhaal om de Kust bij een breed publiek te positioneren als een eigentijdse reisbestemming. ‘Van boord tot bord’ is aan de Kust een perfecte vertaling van de korte keten. Doelbewust werd ook gekozen voor het najaar om met de kustchefs samen te werken. De nieuwe actie maakt deel uit van de seizoenverbreding van het kusttoerisme en ondersteunt de vele toeristische ondernemers.”

Bart Naeyaert, gedeputeerde voor Landbouw & Visserij: “De actie verbindt de streekgastronomie met de duurzame Noordzeevis, vooral gevangen door Belgische vissers. Het brede publiek waardeert meer dan ooit producten uit de korte keten. Onze vissers zijn een schoolvoorbeeld van deze werkwijze. Zee van Smaak eert het werk en de visie van onze vissers. De steun aan de vissers bezorgt de actie een extra dimensie”.

Twee mini-documentaires

Zee van Smaak zorgt ook voor authentieke storytelling. De chefs en de vissers hebben allemaal prachtige verhalen te vertellen. Hun passie voor de zee en hun streek staat centraal. Twee nieuwe mini-documentaires brengen deze thema’s in beeld.

Een cameraploeg volgde vader Steve Savels en zoon Jason, een vissersfamilie uit Heist. De broers Ian en Angus Wittevrongel uit Koksijde vertellen over hun dagelijks leven waarin de zee nog altijd een grote rol speelt. Westtoer distribueert deze bijzondere verhalen via digitale kanalen.