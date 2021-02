51 doden op West-Vlaamse wegen in 2020

Het aantal verkeersdoden daalde het meest in Limburg (-19 doden, van 57 naar 38). In Antwerpen waren er 16 verkeersdoden minder te betreuren. In Vlaams-Brabant vielen er 18 doden minder, in West-Vlaanderen was er slechts een kleine daling van 56 naar 51 doden, maar dat is wel een laagterecord. Enkel in Oost Vlaanderen is een zeer lichte stijging van het aantal verkeersdoden van 66 naar 67.

Het aantal letselongevallen liep in alle provincies stevig terug. Oost-Vlaanderen en Antwerpen (-21 pct) kenden de grootste daling. Maar ook in Vlaams-Brabant (-19 pct), Limburg (-17 pct) en West-Vlaanderen (-16 pct) was de terugloop aanzienlijk.

Die dalingen zijn te wijten aan de coronamaatregelen die een grote invloed hadden op onze verplaatsingen, zeker in de maanden april en november.

Toch enkele stijgers

In Vlaanderen was er een kleine stijging van het aantal doden in ongevallen met een bestelwagen: van 27 naar 30. Ook het aantal fietsdoden steeg licht: 71, of drie meer dan in 2019. De stijging situeert vooral bij fietsers ouder dan 70 jaar die met een elektrische fiets op pad zijn.

De nationale doelstelling om het aantal verkeersdoden te halveren tussen 2010 en 2020 is niet bereikt. "We komen uit op een daling van 40 pct", rekent Vias voor dat wijst op enkele tendensen die in de gaten moeten gehouden worden. "Zo was er in Vlaanderen een lichte stijging van het aantal fietsdoden en was de ernst van de ongevallen op de autosnelwegen het hoogste van de afgelopen 10 jaar."