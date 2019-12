51 diefstallen bij Colruyt met badpak aan

Een man van 62 en een vrouw van 41 zijn door de Brugse strafrechter veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf, waarvan tien maanden met uitstel, voor hun aandeel in liefst 51 diefstallen bij filialen van Colruyt en OKay.

Merkwaardig detail: Constantin T. droeg onder zijn kleren een badpak om flessen sterke drank gemakkelijker te kunnen verstoppen.

Sanda L. en Constantin T. sloegen onder andere toe in Loppem, Zwevegem, Oostakker, Puurs en Hoeilaart. Bij 51 winkeldiefstallen maakten ze flessen sterke drank ter waarde van in totaal 10.700 euro buit.

Sanda L. beweerde dat ze in Brussel onder druk was gezet om de feiten te plegen. "Een derde persoon, L.A. heeft getoond hoe we moesten stelen, de inkomsten waren voor hem", zei ze bij de start van de zitting. Haar advocaat Yen Buytaert pleitte ook dat de betrokkenheid van zijn cliënte niet bij elke diefstal zomaar vaststaat. Soms was immers enkel haar kompaan op de camerabeelden te zien. Voor één diefstal werd de vrouw dan ook vrijgesproken.

Ook Constantin T. heeft volgens zijn advocaat angst voor represailles. "Hij heeft last van psychoses, waardoor het gemakkelijk was om hem voor de kar te spannen", aldus meester Jorn Verminck. De verdediging van beide beklaagden drong aan op een straf met uitstel. Tevergeefs.

Bekijk ook: