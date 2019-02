500ste zeehond in Sea Life

“Ze herstelt goed”

Het is meteen de 500ste zeehond die een tijdelijk verblijf krijgt in Sea Life sinds de start in 1998. Het dier had behoorlijk wat verzorging nodig. "Het vrouwtje van 19 kilo had, bij aankomst in het centrum, hoge koorts en was erg uitgeput. Daarbovenop had ze last van een enorm abces in de nek. Hierdoor werd zij deze week meteen geopereerd", vertelt Manu Potin, hoofddierenverzorger bij Sea Life Blankenberge. "Ze herstelt goed van de ingreep. We verwachten ook deze zeehond over enkele maanden te mogen vrijlaten in zee."

Momenteel verblijven er vijf zeehonden in het opvangcentrum. Die worden wellicht in het voorjaar vrijgelaten.

Afstand houden

De jongste weken worden veel zeehonden gespot aan de kust, vooral in de jachthavens van onder meer Nieuwpoort. Sea Life benadrukt dat ze meestal komen uitrusten. "Een zeehond die op het strand ligt, opgekruld in de vorm van een banaan, help je het best door afstand te houden. De zeehond komt er om uit te rusten en hoeft niet meteen terug in zee", aldus Sea Life.

Veel spotters proberen de zeehondjes te benaderen, maar een zeehond kan, als hij zich bedreigd voelt, uithalen met zijn scherpe tanden.

