50.000ste prik gezet in VAXPO Kortrijk

Meteen het startschot voor de verdere vaccinatie van de brede bevolking, te beginnen met de 64-jarigen. Alle 65+’ers en risicopatiënten zijn intussen aan de beurt geweest. Al de helft van de volwassen inwoners van Kortrijk, Harelbeke en Kuurne kreeg minstens een eerste prik. De vaccinatiegraad van het aantal volwassen inwoners die reeds volledig zijn ingeënt ligt nu tegen de 20%.

Capaciteit opgetrokken

Vorige week opende VAXPO een extra vaccinatielijn. Er zijn nu negen lijnen beschikbaar in plaats van acht. "In juni verwachten we wekelijks een stijging in het aantal beschikbare vaccins dus werd de capaciteit opgetrokken. VAXPO kan nu tot 15.000 vaccins per week toedienen," luidt het.

In de volledige eerstelijnszone van Kortrijk werden intussen al 70.000 prikken geplaatst, waarvan dus 50.000 in VAXPO. De andere prikken werden gezet in de woonzorgcentra, ziekenhuizen, collectiviteiten en thuis.