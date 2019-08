50.000ste bezoeker verwelkomd op Cartoonfestival

Het gezin is trouwe bezoeker van het Cartoonfestival, want jaarlijks komen ze zeker een paar keer langs. “Vooral de kinderen zijn grote fan van de workshops, de inrichting en het prijzenrad. En ondertussen genieten wij van de cartoons” aldus de mama.

Op naar de 100.000

Het 58ste Cartoonfestival staat dit jaar volledig in het teken van eten, want de gratis tentoonstelling NJAM NJAM neemt je dit jaar mee op een culinaire cartoontrip. Het thema slaat duidelijk aan want de bezoekerscijfers zijn heel goed In vergelijking met vorig jaar zijn er al 5000 mensen meer die een bezoek brachten aan het evenement. Het is dus best mogelijk dat dit jaar de kaap van de 100 000 bezoekers wordt gehaald, wat een record zou zijn. al.

Het Cartoonfestival aan het Heldenplein is dagelijks open tot en met zondag 1 september 2019, telkens van 10 tot 19 uur. De toegang is gratis.