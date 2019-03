500.000ste bezoeker voor loopgravensite Bayernwald

“Bayernwald” in Wijtschate heeft vandaag de 500.000ste bezoeker onthaald, een leerling van een school uit Groot-Brittannië. De loopgravensite is een uniek overblijfsel van de eerste wereldoorlog, een versterkte vesting van het Duitse leger, maar 100 jaar later ook wel een druk bezochte...

“Bayernwald” was een haast onneembare Duitse vesting met een loopgravencomplex. In 1914 werd hier hevig slag geleverd tussen Franse en Duitse troepen om de controle van de heuvelrug in handen te krijgen. Wat ervan overgebleven en gerestaureerd is, wordt op slechts 10% van de hele vesting geschat.

Trofee en chocolade

Bayernwald staat vrijwel altijd op het programma van de Britse schooluitstappen. Het is dan ook geen verrassing dat een Britse studente, Ruth Coulson, de 500.000 bezoeker van het loopgravencomplex is. Alle leerlingen kregen chocolade en een boek mee als aandenken, en Ruth Coulson kreeg bovendien ook een trofee van de toeristische diensten van Heuvelland.