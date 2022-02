50.000 pogingen om Kanaal over te steken: "Nog forser investeren in beveiliging haven Zeebrugge"

13 miljoen euro. Dat is opgeteld het bedrag dat de laatste twee jaar is geïnvesteerd in de strijd tegen de mensensmokkel van op onze kust en vanuit de havens naar Engeland. Afgelopen jaar waren er vanuit Frankrijk en ons land 50.000 pogingen om het kanaal over te steken. 40 procent slaagt in de overtocht.

De Britse migratiedienst op werkbezoek bij provinciegouverneur Carl Decaluwé. Groot-Brittannië investeert mee in de camerabeveiliging van Zeebrugge en voorziet drones en warmtecamera's voor de politie Westkust. Ook in Frankrijk helpen ze. Toch waren er vorig jaar 50.000 pogingen om het kanaal over te steken.

Ook internationale politiediensten waarschuwen de politie Westkust. De vluchtroute van België naar Engeland kan zo populair worden, dat van hier tot aan de Opaalkust, een nieuw soort Lampedusa ontstaat, aldus nog Interpol.