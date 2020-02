50.000 euro voor school die sport en cultuur naar kinderen brengt

Athena School Kortrijk heeft de prijs van de BNP Paribas Fortis Foundation gewonnen. De school krijgt twee keer 25.000 euro. Het schoolproject ‘Talent in vrije tijd’ werd verkozen als ‘kampioen’ van de regio West-Vlaanderen.

Het project focust op de integratie van kansarme jongeren via buitenschoolse activiteiten. De Athenacampus ‘De Drie Hofsteden’ nodigt bijvoorbeeld een dansclub uit, of leerkrachten van de muziekacademie, of personeel van de bibliotheek. Die organiseren dan een gratis activiteit, met de bedoeling dat leerlingen van de school maar ook kinderen en jongeren uit de buurt de smaak van sport en cultuur te pakken krijgen.

Thomas Desimpelaere, Athena school: “Alle kinderen hebben recht op deelname aan zinvolle vrijetijdsbesteding. Dankzij de ondersteuning van Fortis Paribas en in nauwe samenwerking met onze externe partners, creëren we nieuwe opportuniteiten voor de meest kwetsbare kinderen in onze buurt en samenleving.”

362 projecten ingediend, 10 verkozen

BNP Paribas Fortis Foundation ontving voor deze editie 362 projecten. Daaruit selecteerde ze er tien, één per regio. De tien geselecteerde organisaties krijgen dit jaar 25.000 euro, en na een positieve evaluatie nog eens 25.000 euro volgend jaar.