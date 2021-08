50.000 bezoekers voor TAZ, evenveel als in 2019

Theater Aan Aee in Oostende klokt zondag af op 50.000 verkochte tickets. Dat zijn er evenveel als in 2019.

De organisatoren zijn tevreden. Al was het niet eenvoudig om het festival coronaproof te organiseren. Er werd gekozen om het TAZ te spreiden in de tijd, het festival duurde geen tien dagen maar zeventien en heel wat voorstellingen vonden plaats in open lucht. Het thema dit jaar was verwondering en ook dat was een schot in de roos.

TAZ loopt tot zondag en op de site van het oud zwembad start vandaag TAZ YOUTH. Een tweedaagse van, voor en door jongeren tussen 15 tot 26 jaar. Er zijn onder meer springkastelen, een zomerbar, een rageroom, escapebus en een optreden van de winnaar van de nieuwe lichting Kids with Buns.