Terwijl heel wat West-Vlaamse festivals maar net het hoofd boven water houden en gratis festivals er meer en meer van tussen vallen, zweert Grensrock in Menen bij het gratis concept.

K’s Choice met Sam Bettens, Ertebrekers, De Mens, The Idiots, The Sore Losers zijn niet de minste namen op de affiche van Grensrock en toch is het festival gratis voor iedereen. Grensrock onthaalde zo’n 5000 bezoekers.