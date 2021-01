Eind deze maand gaan in een Brits speelgoedveilinghuis zowat 500 unieke Matchbox-autootjes onder de hamer. Ze zijn eigendom van Philip Sergeant uit Moorsele, een verwoed verzamelaar die een indrukwekkende collectie bij elkaar sprokkelde.

Hij verwacht dat de veiling hem zowat 50.000 euro zal opleveren, want speelgoedverzamelingen zoals de zijne zijn de jongste jaren big business geworden.

Al veertig jaar lang verzamelt Philip Sergeant uit Moorsele de populaire speelgoedautootjes die zo klein zijn dat ze in een luciferdoosje passen. Vandaar ook de naam Matchbox. Het eerste modelletje verscheen in 1953 en sindsdien zijn er al miljarden van verkocht. De Moorselenaar heeft er intussen 20.000 in zijn collectie zitten, maar 500 unieke exemplaren worden straks geveild door het gespecialiseerde veilinghuis Vectis. Zoals een groene VW-busje met zilveren plastic wieltjes. Een unicum.

Philip Sergeant werkte als bij toeval ook zelf een aantal jaren bij Matchbox. Hij zat dus aan de bron en kon zijn collectie dan ook fors uitbreiden.