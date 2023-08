50 jaar Paulusfeesten verzameld in boek

In Oostende start morgen de 50ste editie van de Paulusfeesten. Naar aanleiding van dat jubileum verschijnt er een boek over het excentrieke festival én de stichter Iwein Scheer. Fotograaf Jean-Jacques Soenen ging op zoek in zijn beeldarchief en verzamelde ook verhalen over de Paulusfeesten.

Iwein, het Kroegske en dan de Paulusfeesten zijn onlosmakelijk verbonden. Iwein is jarenlang de belangrijkste initiatiefnemer van de feesten en dat zet het boek in de verf. In het boek staan wonderlijke verhalen over zijn bewogen leven en hoe hij telkens inspiratie vindt voor vernieuwing. Ondertussen zijn de feesten zelfs voor Iwein te groot geworden. Hij is nu 83 jaar en blijft vooral nuchter en bescheiden. “Ik besef nu dat ik de juiste man op de juiste plaats op het juiste moment was. Ik was een beetje katalysator van een aantal dingen die onder de oppervlakte leefden, zeker bij de jongeren”, vertelt Iwein.