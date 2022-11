50 jaar E17: Op zoek naar verhalen van toen

Volgend jaar zal het 50 jaar geleden zijn dat de eerste auto’s op de snelweg E17 reden. Je kon toen voor het eerst van aan de Franse grens in Rekkem tot in Gent en Antwerpen rijden.

Om die 50 jaar te vieren gaan intercommunale Leiedal en erfgoedvereniging zuidwest nu op zoek naar verhalen, voor tentoonstellingen, voor een podcast en artistieke projecten. Volgend jaar zien en horen we het resultaat.

"50 jaar geleden sneed hier plots een snelweg het landschap in twee. Wijken, gemeenten. En al die verhalen die nog leven aan de toog, op café of rond de keukentafel willen wij naar boven halen. Kom vertellen wat heb jij meegemaakt als kind. Hoe was je eerste ritje op die snelweg? Wat was die verandering voor jou wijk?", klinkt het.