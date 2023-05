Vanaf vandaag kunnen zo'n vijftig mensen extra terecht in het opvangcentrum van Jabbeke. Door het betere weer kunnen nu ook tenten worden gebruikt, en er is nu ook bijkomend sanitair voorzien.

Fedasil heeft de opvang in Jabbeke niet alleen in tijd verlengd, het blijft nu open tot maart 2024, maar ook uitgebreid, van 138 naar 194 plaatsen. Het profiel van de bewoners blijft hetzelfde, alleenstaande vrouwen met of zonder kinderen, en alleenstaande mannen met een kwetsbaar profiel. Defensie levert de tenten, die opgesteld staan in een loods van de Civiele Bescherming. De tenten zijn uitgerust met verwarming, elektriciteit en wifi.

