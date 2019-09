5 West-Vlaamse steden doen mee aan autoloze zondag

Doelstellingen van een autovrije zondag zijn gezondere lucht, meer rust en ruimte en veiliger verkeer. Luchtvervuiling zou, enkel in Europa, jaarlijks 800.000 vroegtijdige overlijdens veroorzaken. Ook verkort het de levensverwachting van de Europeanen gemiddeld met twee jaren.

Het evenement wil de burger daarnaast de gelegenheid bieden om duurzame vervoersmiddelen te testen, zoals elektrische fietsen en e-steps, en om meer te leren over deelmobiliteit en openbaar vervoer.

(lees verder onder de foto)

Ook elders in Europa worden autovrije zondagen georganiseerd, met als blikvangers dit jaar Parijs, als grootste autovrije zone voor één dag ter wereld, en Londen, met zijn eerste autovrije zondag ooit.

Vandaag is het Autovrije Zondag in @8500Kortrijk. Tussen 7 en 20 uur is de zone binnen de kleine ring volledig autovrij. De kleine ring zelf blijft bereikbaar. Meer info: https://t.co/N1sQHZf4RM pic.twitter.com/Rk8VwcyA8b

— Politiezone VLAS (@pzvlas) September 22, 2019