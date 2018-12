5 West-Vlaamse pelskwekerijen moeten dicht

Tegen 1 december 2023 moeten alle pelskwekerijen in Vlaanderen dicht zijn. Er zijn er 17, waarvan 5 bij ons. Daarmee is West-Vlaanderen dé pelskwekerijenprovincie. Volgens de Vlaamse regering is dieren doden louter en alleen voor hun pels niet meer van deze tijd.

West-Vlaanderen krijgt soms het etiket van varkensprovincie toebedeeld, maar ze is misschien nog meer een nertsenprovincie. De twee grootste kwekerijen van het land liggen in Ledegem en Sijsele, en ook in Hulste, Langemark en Moerkerke worden massaal nertsen gekweekt.

Ze komen niet altijd even positief in het nieuws, omdat bijvoorbeeld massaal veel dieren ontsnappen, of omdat dierenrechtenorganisaties beelden verspreiden van de slechte omstandigheden waarin sommige dieren worden gekweekt. Vlaams Parlementslid Bart Dochy uit Ledegem overtuigde zijn partij CD&V al jaren geleden om voor een sluiting van alle pelsdierkwekerijen te gaan.

Nu is er een ontwerp van decreet dat een einde stelt aan pelsdierenkweek. Alle bedrijven moeten tegen 1 december 2023 gesloten zijn. De uitbaters krijgen wel een vergoeding. Hoe eerder ze sluiten, hoe groter de vergoeding.

Ook de ene producent van foie gras in Vlaanderen, een bedrijf uit Ichtegem moet tegen eind 2023 dicht. Beffa, de koepel van pelsdierenhouders wil niet reageren op het nieuws, omdat er volgens hen nog veel onduidelijkheden zijn.