'5 West-Vlaamse materniteiten kunnen gesloten worden'

5 van die 17 liggen in West-Vlaanderen: AZ Delta campus Menen, Sint-Andries Tielt, AZ Delta campus Torhout, AZ Sint-Jan Oostende campus Henri Serruys en AZ Zeno Knokke.

Niet kostenefficiënt

Het Kenniscentrum heeft berekend dat een materniteit jaarlijks minstens 557 bevallingen moet uitvoeren om kostenefficiënt te zijn. En dat aantal halen ze dus niet allemaal. Volgens minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) dringt een hervorming zich op. "We besteden meer geld dan nodig aan materniteiten, terwijl er elders in de zorg middelen tekort zijn. Door het aantal materniteiten af te bouwen, kunnen we extra investeren in die knelpuntdomeinen", zegt minister De Block in een reactie.

In 2018 stelde het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) dat ons land 600 materniteitsbedden te veel telde, op een totaal van ongeveer 3.000 bedden. Als er niets verandert, loopt dat overschot op tot circa 1.000 materniteitsbedden in 2025. Zo'n verspilling van middelen kan onze gezondheidszorg zich niet veroorloven, aldus de federale minister.

Opportuniteit

"De kwaliteit van zorg is vandaag al zeer goed en kan bij grotere diensten met meer expertise en een betere omkadering enkel verbeteren. Ook de toegankelijkheid blijft gegarandeerd met voor iedereen minimaal één materniteit binnen een halfuur rijden", concludeert De Block.

"Het is nu aan alle beleidsmakers om samen met de sector aan de slag te gaan met dit rapport en de aanbevelingen om te zetten in concreet beleid. Gemakkelijk belooft dat niet te worden, maar het gaat over een ongelofelijke opportuniteit: we kunnen de gemiddelde kost per bevalling verminderen voor de maatschappij en elders in de zorg extra investeren. Dat ligt volledig in lijn met de hervormingen die we de voorbije jaren hebben opgestart binnen de ziekenhuissector", besluit De Block.

'Aantal bevallingen stijgt'

Algemeen directeur Johan Hellings van AZ Delta vindt de plannen van minister De Block maar niets. 'Het aantal bevallingen in Menen en Torhout stijgt tot 8 procent afgelopen jaar. Dat wil zeggen dat de bevolking vertrouwen heeft en de materniteiten ook opzoekt. Wij maken ons sterk dat een ziekenhuis als AZ Delta zelf kan beslissen hoe een basisziekenhuis moet georganiseerd worden,' zegt Hellings.

Het ziekenhuis wil daarom met goeie argumenten aantonen dat een materniteit bij een basisziekenhuis hoort. Dat vinden trouwens heel wat mensen in kleinere steden en zeker ook het personeel. Liesbet Decoster is vroedvrouw bij AZ Delta in Torhout: 'Onze kracht is zeker de kleinschaligheid, de persoonlijke aanpak. Heel vaak komen vrouwen al tijdens de zwangerschap bij de vroedvrouwen langs. Op het einde zien we ze ook vaak. Op die manier kennen ze al elke vroedvrouw wat zeker geruststellend is, denk ik.'

Overzicht van de bedreigde materniteiten