In zes weken tijd heeft de Brugse politie 5 PV’s opgemaakt rond tienergeweld aan het station. In totaal moest de politie 20 keer tussenbeide komen.

Het gaat om slagen en verwondingen en bedreigingen. In één geval was er ook sprake van verboden wapenbezit en had een tiener een mes op zak.

N-VA, Vlaams Belang en Groen hebben op de gemeenteraad vragen gesteld over de onrust aan het station. Toch is er volgens burgemeester Dirk De fauw (CD&V) geen reden tot paniek.

De politiecontroles rond het station zijn naar aanleiding van het einde van de examens verder verscherpt.

BEKIJK OOK: