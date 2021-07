5 miljoen extra steun voor jeugdverblijven en hostels

De Vlaamse regering trekt dit jaar 5,175 miljoen euro extra uit om de erkende jeugdverblijven en -hostels in staat te stellen het hoofd boven water te houden in de coronacrisis.

Dat hebben minister van Jeugd Benjamin Dalle en zijn collega van Toerisme Zuhal Demir dinsdag bekendgemaakt. De steun wordt toegekend via Toerisme Vlaanderen.

Door de aanhoudende coronamaatregelen lopen veel jeugdverblijven en hostels veel inkomsten mis. De bezetting in de hostels lag volgens ramingen van vzw Vlaamse Jeugdherbergen tussen januari en augustus 2020 op 30 procent van een normaal jaar. Dit jaar zakte dat cijfer in dezelfde periode tot 15 procent. Voor de zomer zijn de vooruitzichten iets positiever met een voorspelde bezettingsgraad van 80 procent voor hostels op het platteland en aan zee.

In de steden zijn de voorspellingen ronduit slecht: tussen 15 en 30 procent, vooral wegens de afwezigheid van buitenlandse toeristen. Sinds juni draaien de jeugdverblijfcentra weer op volle toeren omdat scholen vanaf dan opnieuw meerdaagse uitstappen kunnen maken. Maar in de eerste jaarhelft van 2021 lag de omzet op minder dan 10 procent van een jaar.

Om een deel van de geleden schade te compenseren voorzien de ministers Dalle en Demir een bijkomende noodsteun van 5,175 miljoen euro. Die kan door alle erkende jeugdverblijven en hostels aangevraagd worden via Toerisme Vlaanderen via de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Jeugdminister Dalle legt uit waarom de Vlaamse regering die noodsteun aanbiedt: "Jeugdverblijven en hostels hebben in het voorjaar nauwelijks bezoekers gehad. Het zijn organisaties die niet winstgedreven zijn, vzw's met beperkte reserves en dus is het nodig dat we hen ondersteunen. Dat is zo belangrijk omdat jongeren, jeugdorganisaties, scholen en families op een toegankelijke manier en aan voorkeurstarief naar die jeugdverblijven kunnen komen. Absoluut belangrijk dus dat ze kunnen blijven verder bestaan in ondersteuning van onze jeugd."

Dit betekent niet dat automatisch elk jeugdverblijf of hostel nu op extra steun zal kunnen rekenen. Enkel zij die het echt nodig hebben, verzekert Zuhal Demir: "We zien dat de jeugdverblijven in de steden het nog heel moeilijk hebben, die aan de zee en in de groene regio's doen het veel beter. We gaan nu de inkomsten vergelijken van de afgelopen tijd met die van het pre-coronajaar 2019. Aan de hand daarvan kan Toerisme Vlaanderen dan een beslissing nemen. Als je voldoende inkomsten hebt, ga je natuurlijk geen verdere ondersteuning krijgen."