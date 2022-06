16 scholen in West-Vlaanderen krijgen van Vlaanderen samen zo’n 5 miljoen euro voor het bouwen of renoveren van hun schoolgebouwen.

De Vrije Basisschool in Houthulst krijgt met 2,7 miljoen euro het meest. Er komen onder meer nieuwe klaslokalen, een turnzaal en een polyvalente zaal. In de school zitten 284 leerlingen.

Vrije Basisschool De Kleine Wereld in Waregem koopt met ruim 800.000 euro een schoolgebouw. In Roeselare renoveert het Buitengewoon secundair onderwijs Onze Jeugd voor ruim 500.000 euro. En in Brugge kunnen MAST Brugge en het Sint-Lode-wijkscollege in Sint-Michiels hun speelplaatsen aanpakken.