Een 30-jarige man uit Diksmuide is veroordeeld tot 5 jaar effectieve celstraf voor poging tot doodslag op zijn voormalige vriendin.

De feiten spelen zich af in februari 2019 in het centrum van Diksmuide. De man probeerde de vrouw te wurgen met een kabel. Hij zou ook een man hebben neergestoken en van de trap hebben geduwd, maar daar vond de rechter geen bewijzen van. Hij sprak de man daarvan vrij, al was de messteek wel bewezen.