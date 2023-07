In mei 2021 worden 81 mensen, vooral van Vietnamese afkomst, opgepakt in de duinen van Oostduinkerke. Zij zouden in een bootje de oversteek maken naar het Verenigd Koninkrijk. Eén Iraakse Koerd wordt ter plaatse opgepakt, en in Gent veroordeeld tot 7 jaar effectieve gevangenis. Nu zijn nog drie andere verdachten veroordeeld. Zij beweerden dat ze zelf de oversteek wilden maken, en het slachtoffer waren van mensensmokkelaars. De rechter hechtte geen geloof aan hun verhaal.

