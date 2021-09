5 cultuurcentra presenteren theaterproject 'Melvius aan de Leie'

De cultuurcentra van Menen, Kortrijk, Harelbeke, Waregem en Deinze werken samen met het theatercollectief 'Ballet Dommage' aan het project 'Melvius aan de Leie'. Vandaag is het de première in Menen.

Vier professionele acteurs van het theatercollectief ‘Ballet Dommage’ spelen de voorstelling samen met 13 figuranten uit de Leiestreek. De spelers hebben in de zomer intens gerepeteerd en zijn nu klaar om het stuk te brengen in de vijf steden.

De decors zijn opgehangen aan fietsen en karren. Als een rijdend kunstwerk trekken ze naar de vijf steden, waar ze telkens twee dagen verblijven en de bewoners en voorbijgangers verbazen met hun spel. In elke stad spelen ze ook een slotspektakel op een bijzondere locatie.

Het is voor het eerst dat vijf cultuurhuizen elkaar hebben gevonden in een gezamenlijk theaterproject. "Corona heeft ons geleerd om buiten onze comfortzone te treden en ik denk dat we in de toekomst samen moeten durven stappen zetten. Dit opent de grenzen en biedt ook meer perspectief in onze regio", vertelt Schepen van Cultuur van Menen Griet Vanryckegem.

Vandaag gaat het stuk in première in Menen, de komende weken is 'Melvius aan de Leie' nog te zien in Kortrijk, Harelbeke, Waregem en Deinze.