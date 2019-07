4,5 ton afval uit scheepswrak gehaald

Het scheepswrak de Westhinder, dat erkend is als erfgoed, werd door een duikteam volledig vrijgemaakt van visnetten, vislood en ander marien zwerfvuil. Het schip ligt op 17 km voor de kust van Nieuwpoort.

De vangst van duikteam Ephyra overtrof alle verwachtingen: 2.000 kg ijzer, viskorren en kettingen, 1.000 kg vislood en 1.500 kg visnetten en ander plastic afval werden bovengehaald. Het materiaal zal nu worden gesorteerd en gerecycleerd.

Een filmpje met unieke onderwaterbeelden toont hoe het gezonken lichtschip na meer dan 100 jaar opnieuw een signaalfunctie vervult: als barometer voor het afval in onze Noordzee. Het initiatief wil vissers aanzetten om spooknetten te voorkomen, en is een signaal voor iedereen om te vermijden dat afval in zee terechtkomt.