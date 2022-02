45 mensen danken in 2021 hun leven aan de NH-90-reddingshelikopter

Op 6 jaar tijd 199 mensen gered door de Belgische Defensie-helikopters.

De impact van de lockdown is ook hier helemaal weg. 45 geredde mensen, dat zijn er een pak meer dan in 2020 (16) maar ook meer dan in 2019 of 2018, toen respectievelijk 28 en 24 mensen gered werden. Het totaal aantal mensen dat z'n leven te danken heeft aan een tussenkomst met de Search and Rescue-helikopters van Defensie loopt, tussen 2016 en vorig jaar, op tot 199.

Ook het aantal oproepen van de NH-90 ligt terug op het niveau van voor de coronapandemie. In 2021 waren er 86 oproepen. In coronajaar 2020 waren er dat 54. In 2019 nog 90. (Lees verder onder de foto)

Van Sea King naar NH-90

Het hele jaar door, 24 uren per dag, staat een NH90-helikopter van Defensie met zijn crew stand-by om tussen te komen via zogenaamde SAR-operaties: opsporing/search- en reddings/rescue operaties. Bij het grote publiek geraakten deze reddingsoperaties vooral bekend door de intussen uit dienst getreden iconische Sea King en de serie Windkracht 10. Enkele jaren geleden werden die kleurrijke Sea Kings vervangen, de Belgische Defensie beschikt nu over 4 NH-90’s in de maritieme versie (NFH- NATO Frigat Helicopter) die zowel gebruikt wordt voor deze Search-And-Rescue-taken als voor maritieme taken: anti-duikbootoperaties, observaties en transportopdrachten.

Die NH-90’s zijn eigenlijk niet onderworpen voor Search-and-Rescue opdrachten. “Deze krachtige toestellen zijn eigenlijk ontworpen om vanop een fregat onderzeeërs op te sporen” vertelt Pillen. “Het voornemen om deze heli’s over enkele jaren enkel nog in te zetten voor anti-onderzeebootopdrachten vanop één van onze 2 fregatten, is dus eigenlijk de juiste” aldus Pillen, die al langer pleit voor extra heli’s voor de Belgische Defensie. “De pensionering halfweg 2021 van de 50 jaar oude Alouette III helikopters die meereisden op de fregatten, maken de nood daartoe nog groter.”

“Het is daarom belangrijk dat het nieuwe investeringsplan waaraan de federale Regering momenteel de laatste hand legt voorziet in enkele nieuwe helikopters om deze reddingsopdrachten uit te voeren. En ik heb er goeie hoop op dat een viertal nieuwe heli’s over enkele jaren aan onze kust in actie zullen te zien zijn.” besluit Pillen.