In Deerlijk hebben 133 kindjes geholpen om het wereldrecord ‘simultaan zonnecrème smeren’ te breken. Organisator van vakantiekampen Heyo wil kinderen en hun ouders zo aansporen om zich goed te beschermen tegen de zon.

Met dit zonnige weer is zonnecrème onmisbaar, zeker op zomerkampen. Heyo organiseerde daarom een wereldrecordpoging. 4.460 kinderen smeerden zich op de 66 verschillende kamplocaties tegelijk in met zonnecrème. Daarmee breken ze meteen het vorige record. Dat stond in India gevestigd, waar 2.451 mensen zich tegelijk insmeerden. Heyo hoopt met de ludieke actie dat kinderen zich spontaan zullen insmeren wanneer ze buiten spelen.