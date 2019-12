4.300 euro voor Kinderkankerfonds en zieke Wout (10)

Om dat bedrag bij elkaar te krijgen, wandelde de hele school, goed voor zo’n 250 kinderen en 50 begeleiders, zes kilometer door de kuststad. En iedere gewandelde kilometer was gesponsord.

Half september, net na zijn tiende verjaardag, kreeg Wout slecht nieuws te horen. Er was een kwaadaardig gezwel vastgesteld. Hij wacht nu in het UZ Gent op een operatie. Vader Neil Descheemaeker: “Vandaag moet hij nog enkele foto’s laten nemen voor een laatste stand van zaken eigenlijk. Dat ze niet voor verrassingen komen te staan. Ik heb Wout vandaag via Facetime laten meestappen. Hij is heel enthousiast en het is tof voor hem om zijn vriendjes te zien en wat er op school allemaal gedaan wordt.”