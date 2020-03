4,3 miljard euro economische schade in West-Vlaanderen alleen al

Het cijfer is berekend door VOKA, dat tegelijk bedrijven oproept om zoveel als mogelijk te blijven werken. Een oproep die wordt opgevolgd waar het kan. Al is dat niet overal eenvoudig. Want heel wat sectoren ondervinden hinder. ICO, International Car Operators, in Zeebrugge bijvoorbeeld. Vorig jaar was de haven de draaischijf voor 2,9 miljoen auto’s. De aanvoer is er nog, even toch, maar afname van de auto’s eens ze op de kaai staan, wordt moeilijker.

Ander voorbeeld: Bekaert in Zwevegem. De staaldraadspecialist besliste vorige week tijdelijk te sluiten. Maar in China draaien de fabrieken alweer volop, volgende week zal het bedrijf in Zwevegem voorzichtig weer opstarten. Blijven werken als het kan. Het is ook de oproep die VOKA doet.