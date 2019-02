42 zwartrijders gevat na controles op kusttram

Agenten zochten er naar mensen zonder papieren, verdovende middelen en zwartrijders. 6 mensen werden aangehouden omdat ze illegaal in het land verblijven. Verder hadden 42 passagiers geen geldig vervoersbewijs en stonden 4 personen geseind. De politie stelde ook een pv op voor het bezit van een wapen, twee pv’s voor drugsbezit en twee voor het niet naleven van de opgelegde voorwaarden. Twee reizigers kregen een waarschuwing omdat hun identiteitskaart niet in orde was.

De actie verliep in samenwerking met De Lijn, de Dienst Vreemdelingenzaken en diverse diensten van de federale politie.