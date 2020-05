42 nieuwe sterfgevallen door corona

Er werden 192 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur; 117 (61%) in Vlaanderen, 57 (30%) in Wallonië, en 18 (9%) in Brussel. Er waren ook 42 nieuwe sterfgevallen.

Er werden 42 nieuwe sterfgevallen gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur*; 30 (71%) in Vlaanderen, 10 (24%) in Wallonië, en 2 (5%) in Brussel. De melding van sterfgevallen kan enkele dagen duren.

*Dit aantal sterfgevallen komt niet overeen met het aantal nieuwe sterfgevallen dat de dag ervoor plaatsvond, omdat de gegevensverzameling in het midden van de dag wordt afgesloten. Bovendien kan er een vertraging van enkele dagen zijn tussen het overlijden en het moment waarop de arts de regionale autoriteiten op de hoogte brengt van het overlijden. Om deze reden kunnen er in de laatste 24 uur sterfgevallen zijn gemeld waarvan de datum van overlijden meer dan een week geleden is.

Bij het afsluiten van de gegevensverzameling voor dit rapport werden in totaal 9 150 sterfgevallen gerapporteerd; 4 558 (50%) in Vlaanderen, 3 184 (35%) in Wallonië, en 1 408 (15%) in Brussel.

Er werden 192 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur; 117 (61%) in Vlaanderen, 57 (30%) in Wallonië, en 18 (9%) in Brussel. Tot nu toe werden in totaal 55 983 bevestigde gevallen gemeld; 31 316 gevallen (56%) in Vlaanderen, 17 926 (32%) gevallen in Wallonië en 5 691 (10%) gevallen in Brussel. Gegevens betreffende de woonplaats waren niet beschikbaar voor 1 050 gevallen (2%).

Ziekenhuisopnames

In de laatste 24 uur werden 58 patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen en 160 verlieten het ziekenhuis. 20% van de opgenomen patiënten in de laatste 24 uur was afkomstig uit een woonzorgcentrum of een andere instelling voor langdurige zorg (percentage berekend op basis van het aantal nieuwe opnames in ziekenhuizen die dit onderscheid hebben gemaakt in functie van de rapportage). Tussen 15 maart en 19 mei werden 16 816 patiënten met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis en 14 847 personen verlieten het ziekenhuis.