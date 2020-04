417 nieuwe sterfgevallen door coronavirus

Er werden 1.236 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur. En er werden nog eens 417 sterfgevallen gemeld. In totaal liggen nu 5.309 mensen in het ziekenhuis met een coronabesmetting.

Er werden 1.236 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur; 834 (67%) in Vlaanderen, 329 (27%) in Wallonië, en 64 (5%) in Brussel. De gegevens over woonplaats waren niet beschikbaar voor 9 gevallen (1%).

Het aantal bevestigde gevallen is toegenomen. Dit komt door het opnemen van de eerste resultaten van de testen in de woonzorgcentra sinds 10 april. Woonzorgcentra worden beschouwd als risicovolle collectiviteiten. Het is derhalve logisch dat er meer positieve gevallen gevonden worden door het testen. Dit wil echter niet zeggen dat het virus meer dan daarvoor circuleert onder die populatie.

34.809 bevestigde gevallen

Tot nu toe werden in totaal 34.809 bevestigde gevallen gemeld; 20.500 gevallen (59%) in Vlaanderen, 10.328 (30%) gevallen in Wallonië en 3.468 (10%) gevallen in Brussel. Gegevens betreffende de woonplaats waren niet beschikbaar voor 513 gevallen (1%)

5.309 mensen in ziekenhuis

In de laatste 24 uur werden 310 patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen en 455 verlieten het ziekenhuis. Op 15 april werden 5.309 ziekenhuisbedden ingenomen door COVID-19 bevestigde patiënten, waarvan 1.182 bedden op intensieve zorgen. De voorbije 24 uur is het totaal aantal ingenomen bedden afgenomen met 206, waarvan 22 minder ingenomen bedden op intensieve zorgen.

3.995 gevallen in West-Vlaanderen

In onze provincie zijn er 3.791 bevestigde gevallen. Benieuwd naar de spreiding per stad of gemeente in onze provincie? Bekijk hier de kaart.

417 nieuwe sterfgevallen

Er werden 417 nieuwe sterfgevallen gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur. Dat brengt het totaal op 4.857 sterfgevallen.