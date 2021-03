41-jarige man overleeft klap tegen elektriciteitspaal niet

Een autobestuurder van 41 jaar is zaterdagavond in Roeselare om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Hij verloor de controle over zijn stuur en knalde tegen een elektriciteitspaal.

Het ongeval vond plaats rond 18 uur in de Izegemsestraat in Roeselare, ter hoogte van de brug van de E403. De bestuurder van een Tesla reed in de richting van het centrum van Rumbeke toen hij plots de controle over het stuur verloor nadat hij het voetpad had geraakt. Hij raakte van de weg af, knalde tegen een betonnen elektriciteitspaal en kwam tot stilstand in de tuin van een villa. De hulpdiensten snelden nog ter plaatse, maar de man overleed ter plaatse. Het slachtoffer is een man van 41 jaar uit Roeselare.

Er waren geen andere wagens bij het ongeval betrokken, zo klinkt het bij het parket.