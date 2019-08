40ste editie Internationaal Vuurwerkfestival start in Knokke-Heist

Zaterdagavond start de 40ste editie van het Internationaal Vuurwerkfestival in Knokke-Heist. Nog tot en met 25 augustus kan er om de 2 dagen genoten worden van vuurwerk op het strand van Duinbergen.

Doorheen de jaren is het Vuurwerkfestival van Knokke-Heist uitgegroeid tot de absolute wereldtop. Landen van over heel de wereld brengen op het strand een pyrotechnisch spektakel. Knokke-Heist mag zichzelf dan ook in het rijtje naast Cannes, Montreal, Monte Carlo en Hannover plaatsen.

4 verschillende landen

Vuurwerkmakers uit 4 verschillende landen vechten een nachtelijk duel uit waarin gigantische vuurwerkpijlen aan een waanzinnig tempo de lucht worden ingevuurd. De vuurwerkshow is volledig gesynchroniseerd op een speciaal ontworpen muziekstuk. Nederland bijt zaterdagavond de spits af, op maandag 19 augustus is het de beurt aan Rusland, op woensdag 21 augustus komt Italië aan zet, op vrijdag 23 augustus verzorgt Slovenië de show en op zondag 25 augustus zorgt België voor de afsluiter.

Veiligheidsmaatregelen en vervoer

Het gebeuren begint telkens om 22.00 uur, maar op elke vuurwerkavond is er vanaf 20.30 uur een verkeersluwe zone. Die zone strekt zich uit over de Zeedijk-Albertstrand (tussen de Zeerobbenlaan en Canadasquare West), Meerlaan (tussen de Elizabetlaan en Zeedijk-Albertstrand) en Jozef Nellenslaan (tussen de Zeerobbenlaan en Sterrenlaan). De Lijn zet telkens extra kusttrams in tussen 20.00 en 23.00 uur.