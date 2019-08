4.000 Vlaamsgezinden voor 18de IJzerwake

Dat zijn er ruim 600 meer dan de organisatie er vorig jaar telde. Onder de aanwezigen waren geen bekende N-VA'ers, maar wel Vlaams Belangvoorzitter Tom Van Grieken. Ook Dries Van Langenhove had er een standje met zijn organisatie Schild en Vrienden.

Tijdens de IJzerwake, de radicale afscheiding van de IJzerbedevaart, heeft voorzitter Wim De Wit de verkiezingsoverwinning van het Vlaams Belang een overwinning van het Vlaams-nationalisme genoemd. Hij was opvallend mild voor N-VA. "Laat het overleg een bouwsteen zijn voor de toekomst."

Het thema migratie werd ook aangekaart. De oproep van De Wit om het geld dat gebruikt wordt voor de opvang van asielzoekers in België, te spenderen aan opvang in de eigen regio, werd op enthousiast geklap onthaald. "We moeten duidelijk maken dat onze grenzen heilig zijn. Het is mij een raadsel hoe ons volk zich zo mak laat ringeloren door een gewelddadige cultuur."