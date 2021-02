400 soorten sneeuwklokjes in Brugge

Cathy Portier uit Brugge is gek op sneeuwklokjes. Ze heeft ondertussen al 400 verschillende soorten in haar tuin staan en daar kunnen er alleen maar bijkomen.

Nu de dooi is ingetreden komen de sneeuwklokjes stillaan piepen tot grote vreugde van Cathy Portier. Cathy is al 20 jaar bezig met haar verzameling van verschillende soorten sneeuwklokjes en die is nog lang niet volledig. "Sneeuwklokjes muteren en zo ontstaan er nieuwe soorten. Als er een nieuwe soort is, wil ik ze." In de tuin van Cathy pronken nu al 400 verschillende soorten van de witte bloemetjes, maar er zijn zeker zo'n 2.000 soorten bekend.

Funny Justine

De man van Cathy ontdekte zelf een nieuwe soort van de bloem in de tuin van zijn ouderlijk huis en noemde het naar hun dochter 'Funny Justine'. Kenmerkend aan die soort is dat het klokje niet hangt, maar naar boven kijkt. Cathy staat in normale omstandigheden regelmatig op plantenbeurzen in binnen- en buitenland en is er gekend als de 'Funny Justine-madam'.

Dure hobby: twee waakhonden in de tuin

Zo'n verzameling is al snel veel waard en daarom lopen twee waakhonden in de tuin van Cathy. Voor een gewoon sneeuwklokje betaal je ongeveer € 3 per potje. Maar hoe specialer hoe duurder. De grotere soorten of de soorten met speciale markeringen kosten tussen € 20 en € 40. In Engeland, waar de bloemen vandaan komen, kan je zelfs € 1.000 betalen voor een soort. Het duurste sneeuwklokje is ooit verkocht voor € 1.800. Die Engelse kopers worden de Chequebook Galantofyles genoemd. "Het maakt hen niet uit hoeveel het kost. Ze willen gewoon zo snel mogelijk die nieuwe soort."