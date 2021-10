400 mensen bewonderen Iepers belfort in première

Dit weekend brengen 400 mensen een begeleid bezoek aan de Ieperse belforttoren, die momenteel in de steigers staat. De beperkte plaatsen zijn in een mum van tijd gereserveerd en zijn daarmee volzet.

Een jaar geleden startte de renovatiewerken van het Ieperse belfort. Ondertussen staat de hallentoren in de steigers. Vanaf de begane grond valt er niet veel te zien van de werken, aangezien er ook reusachtige werfdoeken voor het belfort zijn gespannen.

Exclusief bezoek

De belforttoren werd ontmanteld tot net boven het In Flanders Fields Museum: de volledige torenspits werd gedemonteerd, alle verdiepingsvloeren werden uitgebroken ende vier arkeltorens helemaal afgebroken.

400 mensen krijgen dit weekend de exclusieve kans om de heropbouw te bekijken. “We hadden van meet af aan de bedoeling om de Ieperling in het boeiende restauratieverhaal te betrekken, maar de coronamaatregelen hebben ons behoorlijk parten gespeeld. Maar belofte maakt schuld. Het wordt voor de 400 gelukkigen een unieke, leerrijke en vooral onvergetelijke ervaring op grote hoogte. Helaas kan er niemand meer bij”, volgens schepen van onroerend erfgoed Philip Bolle.

Klokken hangen al terug

De renovatiewerken verlopen in omgekeerde richting, van beneden naar boven. Aan de buitenzijde wordt al het gevelwerk gereinigd, de voegen vernieuwd, en het natuursteen hersteld. Intussen heeft de belforttoren al nieuwe vloeren, hangen de klokken er terug en staat de dakruiter al te wachten tot de torenspits en lantaarn worden teruggeplaatst. De restauratie bevindt zich in een stroomversnelling. Niet lang meer of draak Margriet mag voor jaren terug op haar staak.