400 gezinnen in Waregem zijn wekelijks halve dag kinderopvang kwijt

400 gezinnen in Waregem kunnen hun baby of peuter straks een halve dag per week minder naar de kinderopvang brengen. Volgens het Agentschap Opgroeien zijn er te veel kinderen ingeschreven.

De vzw Kindercentrum in Waregem heeft vijf kinderdagverblijven. Achttien kinderen per leefgroep is het maximum, zegt het Agentschap Opgroeien na een inspectie.

Maximale bezetting

Tot nu waren dat er soms meer, en dat was nodig, want er is een maximale bezetting nodig voor de financiering, klinkt het bij de opvang.

"Als je weet dat wij een gemiddelde afwezigheid hebben van 15 tot 20 procent op jaarbasis, betekent dat dat er sommige dagen 3 tot 4 kinderen niet zijn. Dan heb je dagen nodig dat er 2, 3 of 4 kinderen meer aanwezig zijn in de kinderopvang. Maar wij zijn akkoord dat een leefgroep met meer dan 18 kinderen niet goed is om een pedagogisch kwaliteitsvolle werking te garanderen", zegt Tom Braet van vzw Kindercentrum.

Nu zal de kinderopvang financiering verliezen. Ze willen dat Vlaanderen de subsidiëring herbekijkt.

Tekort aanpakken

In afwachting moet de stad meer doen om het tekort aan personeel en plaatsen in de kinderopvang aan te pakken, zegt Simon Wemels die deel uit maakt van oppositiepartij Groen in Waregem.

"Dit is nu een hele grote organisator die dit probleem heeft. Het heeft effect op heel veel gezinnen. Ik denk dat het verstandig is om de krachten wat te spreiden, en om op zoek te gaan naar andere organisatoren die aanvullend een aanbod kunnen doen", zegt Simon.

De zaak komt dinsdag voor op de gemeenteraad. De stad Waregem zegt dat ze hard bezig is met het probleem, zo organiseert ze al tijdelijke noodopvang.