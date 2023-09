40 Vlaamse steden en gemeenten maken straten vrij op Autoloze Zondag

Dat evenement kadert in de Europese Week van de Mobiliteit (16-22 september). Wagens maken plaats voor tal van activiteiten: fietskoersen, zeepkistenraces en voorstellingen.

Onder meer Antwerpen, Gent, Brugge, Aalst, Mechelen, Ieper, Kortrijk, Lier, Lommel en Sint-Niklaas houden een autovrije zondag. In totaal weren 48 Vlaamse gemeenten dit jaar een dag de auto's. "En dat mogen er gerust veel meer worden", zegt Sander Vanderstraeten van Mobiel 21. "Ik zou alle burgemeesters en schepenen willen aanmoedigen om ambitie te tonen. Zeker met de klimaatdoelstellingen in het achterhoofd is een autovrije zondag een 'no-brainer'."

In Kortrijk werd een hele dag lang de binnenstad afgesloten en kregen wandelaars en fietsers de kans om de stad op een veilige manier te ontdekken. Kinderen konden er ook leren fietsen.